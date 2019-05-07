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Студент-сварщик почти на миллион профинансировал одного из кандидатов в президенты

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Студент-сварщик почти на миллион профинансировал одного из кандидатов в президенты

Студент-сварщик из Киевского политехнического университета Никита Муковоз перечислил 894 тысячи гривен в избирательный фонд кандидата в президенты Александра Соловьева. Об этом сообщает общественное движение «ЧЕСНО».

Отмечается, что парень перевел в избирательный фонд председателя партии «Разумная сила» Александра Соловьева 894 000 гривен.

«В открытых источниках нам не удалось найти ни одной другого человека с такими же фамилией, именем и отчеством, поэтому есть все основания полагать, что на кампанию Соловьева предоставил средства именно этот студент», — рассказали активисты.

Сообщается, что Муковоз на телефонные звонки и SMS не отвечал, а после вопросов в Telegram, финансировал ли он предвыборную кампанию Соловьева и как в студенческие годы заработал столько денег, вообще исчез из мессенджера.

По данным организации, 894 тысячи гривен от студента — это 8% вкладов физлиц в избирательный фонд кандидата Соловьева. Официально во время предвыборной кампании этот политик потратил 8,5 миллиона гривен на агитацию и еще 2,5 миллиона в залог за регистрацию.

Отмечается, что кроме студента, избирательную кампанию Соловьева финансировали еще люди из Луганска и Киева.

Сообщается, что больше всего средств на избирательный счет Соловьева (2,16 миллиона гривен) перечислили супруги — Ольга и Сергей Гнутовы. В 2017 году Гнутова работала главным специалистом отдела по вопросам банкротства Управления юстиции в Луганской области.

Вместе с мужем за 2017 год она задекларировала менее 40 тысяч гривен дохода. В прошлом году Сергей Гнутов продал свой автомобиль прокурору ГПУ Юлии Паршутиной.

«Об остальных донорах вообще сложно что-то сказать. Они не ведут предпринимательской деятельности, поэтому мало понятно, где они взяли деньги на финансирование избирательной кампании Соловьева», — утверждают журналисты «ЧЕСНО».

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По словам распорядителя избирательного фонда Соловьева Александра Савченко, люди, которые поддерживают деятельность партии, перечисляли собственные средства.

При этом он добавил, что юрист партии помогал перечислять средства «технически».

Сообщается, что за деньги, поступившие в избирательный фонд Соловьева от физлиц, печатали агитационные листовки, размещали внешнюю рекламу и видеоролики в местных СМИ.

Несмотря на солидный размер избирательного фонда, за Соловьева проголосовали лишь 5340 человек.

Выборы-2019, Александр Соловьев
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Вторник, 7 мая 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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