В Раде назвали глав парламентских комитетов

В Верховной раде Украины нового созыва определились с руководителями парламентских комитетов. Об этом заявил глава депутатской подготовительной группы и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По результатам заседания подготовительной группы Разумков объявил, кто возглавит парламентские комитеты:

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики — Николай Сольский («Слуга народа»)

Комитет по вопросам антикоррупционной политики — Анастасия Красносельская («Слуга народа»)

Комитет по вопросам бюджета — Юрий Аристов («Слуга народа»)

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики — Александр Ткаченко («Слуга народа»)

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования — Олег Бондаренко («Слуга народа»)

Комитет по вопросам экономического развития — Дмитрий Наталуха («Слуга народа»)

Комитет по вопросам энергетики и ЖКУ — Андрей Герус («Слуга народа»)

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования — Михаил Радуцкий («Слуга народа»)

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества — Богдан Яременко («Слуга народа»)

Комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС — Иванна Климпуш-Цинцадзе («Европейская солидарность»)

Комитет по вопросам молодежи и спорта — Андрей Кожемякин («Батькивщина»)

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки — Александр Завитневич («Слуга народа»)

Комитет по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства — Андрей Клочко («Слуга народа»)

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций — Сергей Бабак («Слуга народа»)

Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений — Дмитрий Лубинец (внефракционный)

Комитет по вопросам правовой политики — Ирина Венедиктова («Слуга народа»)

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности — Денис Монастырский («Слуга народа»)

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР — Сергей Кальченко («Слуга народа»)

Комитет по вопросам свободы слова — Нестор Шуфрич (ОПЗЖ)

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов — Галина Третьякова («Слуга народа»)

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры — н/д (первый замглавы Юлия Клименко, «Голос»)

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики — Даниил Гетманцев («Слуга народа»)

Комитет по вопросам цифровой трансформации — Михаил Крячко («Слуга народа»).

Отметим, ранее сообщилось, что депутаты «Слуги народа» получат 70 руководящих должностей в комитетах Рады. Помимо глав комитетов, в это число входят секретари и заместители руководителей комитетов.

Кроме того, 15 руководящих должностей должна была получить фракция «Оппозиционная платформа — За життя», по 14 мест отдадут «Батькивщине» и «Голосу», а «Европейской солидарности» — 4.