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Стефанчук: Сенсорную кнопку вводят нахрапом на старой технике – подозрительно

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Стефанчук: Сенсорную кнопку вводят нахрапом на старой технике – подозрительно

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает подозрительным попытки старого руководства парламента ввести сенсорную кнопку для голосования народных депутатов, пишет Украинская правда.

Он также заявил, что если следственные действия помешают депутатам 29 августа воспользоваться системой «Рада», то они будут голосовать руками.

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«Единственный интерес, который преследуем мы, — чтобы первое заседание Верховной Рады прошло в соответствии с тем, чтобы волеизъявление депутатов технически и юридически были соизмеримы. Поэтому для нас тоже непонятны и неприятны манипуляции, которые проводятся сегодня на техническом уровне. Мы их не понимаем.

Зная о том, как происходила политическая борьба у нас в течение этого периода, у нас тоже возникают определенные сомнения и подозрения в том, насколько мы можем запуститься до 29 числа.

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Я очень надеюсь, что все будет нормально. И я очень бы предостерег другие стороны, которые хотят, чтобы это не было нормально: даже несмотря на срыв какого-то голосования, мы будем голосовать руками, но мы призваны сюда для того, чтобы обеспечивать свободу украинского народа», — подчеркнул Стефанчук.

По его словам, в первый же день работы Верховной Рады от президента будут направлены изменения в Конституцию, которые будут переданы в Конституционный Суд, которые будут касаться одного: что кнопкодавство — так называемое неличное, неперсонифицированное голосование, а также депутатские прогулы — пропуск без уважительных причин депутатами одной трети пленарных заседаний — будут внесены в Конституцию Украины как безусловное основание утраты депутатского мандата.

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«Таким образом, мы обеспечим юридическую сторону. Но кроме юридической стороны для нас очень важна техническая сторона этого вопроса. Когда на пороге стоит 21 век и в каждом даже маленьком телефоне есть возможность персонификации или по Face ID, или print-finger’ом или по другим подходам, а Верховная Рада Украины работает на аппаратуре — я уже давно таких не видел — больших мониторов с дискетами какими-то и программное обеспечение 2002 года!», — сказал Стефанчук.

Стефанчук подчеркнул: «Мы последовательные сторонники нормальных технических изменений... Мы даже создаем отдельный комитет по вопросам цифровой трансформации. Я искренне убежден, что это скажется и на работе Верховной Рады, потому что так дальше работать нельзя. Для нас принципиальны две вещи: эта кнопка должна иметь техническую гарантию — что тот, кто голосует, соответствует тому варианту, который мы видим на табло, и иметь юридическую гарантию — это должно быть прописано в процедуре регламента Верховной Рады».

«Когда мы увидим соответствие этих двух требований — мы только за. По состоянию на сегодня нет ни того, ни другого. Поэтому у нас возникает сомнение в целесообразности и возможности и доброй воли на введение этого. Была бы добрая воля, это можно было бы апробировать, сертифицировать в Верховной Раде предыдущего созыва. Пока это вводится нахрапом, без технического и юридического обоснования, у нас как у партии большинства вызывают подозрения желание совершенствовать на базе техники 2002 года предстоящее голосование для Верховной Рады», -подытожил Стефанчук.

Верховная Рада, голосование, Руслан Стефанчук
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