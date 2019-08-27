Болтон прибыл в Украину спустя несколько часов после анонса визита

Советник Президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Украину для встреч с властями.
Об этом говорится в сообщении посольства в США в Украине микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.
«Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве!» — говорится в сообщении.
Посольство отмечает, что приезд Болтона подчеркивает поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути.
В нем также отмечается, что советник президента США надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками.
Ранее сам Болтон в Twitter отмечал, что во время саммита «Большой семерки» во Франции Трамп имел ряд продуктивных встреч, после чего Болтон ждет встреч с партнерами США в Киеве.
Он также отмечал, что США поддерживают усилия и видение Президентом Владимиром Зеленским реформ для создания сильной и богатой Украины.
По данным источников американского издания Wall Street Journal, Болтон пытаться убедить украинское руководство отказаться от идеи продажи компании «Мотор-Сич» китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.
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