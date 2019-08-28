Замом главы комитета Рады по банкам и финансовым рынкам станет известный журналист Дубинский

Александр Дубинский, начинавший в начале 2000-х работу в СМИ финансовым журналистом и избранный в Раду по мажоритарному округу в Киевской области от партии «Слуга народа», станет заместителем объединенного комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, сообщает Интерфакс-Украина.
«Могу теперь официально сообщить, что буду занимать позицию заместителя главы финансового комитета Рады. Специализация — банки и финансовые рынки», — написал он на своей странице в Facebook во вторник.
Дубинский, который в последнее время был продюсером программ «Секретные материалы», «Украинские сенсации» и ведущим программы «Гроши» на телеканале «1+1», а также активно ведет собственные блоги, известен своей критической позицией по отношению к руководству Национального банка Украины и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
В Верховной Раде 9-го созыва комитеты по вопросам финансовой политики и банковской деятельности и по вопросам налоговой и таможенной политики будут объединены в один комитет вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Возглавит его народный депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев, а всего в составе комитета будет 31 депутат.
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