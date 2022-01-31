Разумков обещает через несколько месяцев зарегистрировать свою партию

Партия Разумкова будет зарегистрирована через несколько месяцев, уверен народный депутат, глава межфракционного объединения «Разумная политика» Дмитрий Разумков.

«Партия будет сто процентов», — сказал Разумков в интервью агентству «Интерфакс-Украина», добавив, что на процесс подготовки политической силы к регистрации уйдет «несколько месяцев».

По его словам, партия будет создаваться с нуля, по законодательству для ее регистрации нужно провести сбор подписей в 2/3 районов в не менее 2/3 областей Украины. «Это непростой процесс, но я думаю, что мы справимся», — подчеркнул народный депутат.

Разумков также рассказал, что более десяти партий предлагали ему их возглавить.