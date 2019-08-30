Представитель Коломойского назначен главой комитета Рады по ТЭК

Представитель бизнесмена Коломойского в Кабмине, инициатор увеличения тарифов на электроэнергию для населения Андрей Герус стал председателем комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам. За это проголосовали народные депутаты на первом заседании Верховной Рады девятого созыва, состоявшемся 29 августа.

А. Герус, будучи главой Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг и представителем президента в Кабмине, постоянно лоббировал интересы владельца ферросплавных заводов Игоря Коломойского. В частности, Герус выступал за отмену формулы «Роттердам+», которая устанавливала объективную цену электроэнергии для промпотребителей. Также Герус неоднократно призывал отменить запуск конкурентного рынка электроэнергии, введение которого с 1 июля является обязательством Украины в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

20 августа Герус инициировал снижение граничной цены электроэнергии на рынке «на сутки вперед». Генерирующая компания «Донбассэнерго» заявила, что снижение price caps приведет к остановке Славянской ТЭС и дефициту мощности в энергосистеме Украины.

Будучи членом НКРЭКУ Герус инициировал повышение тарифов на электроэнергию для населения. «Я работал в 2014-2015 годах в Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг... Я был одним из тех, кто не только утверждал, но и разрабатывал модель повышение тарифов на электроэнергию для населения» — заявлял Герус.

Напомним, 29 августа состоялось первое заседание Верховной Рады девятого созыва. Народные депутаты Украины приняли присягу, избрали спикера и вице-спикеров парламента, утвердили премьер-министра и членов правительства, утвердили состав и избрали руководителей комитетов Верховной Рады.