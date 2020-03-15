Австрия приостановит авиасообщение с Украиной

Австрия закроет въезд и прекратит авиасообщение с Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией для борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом заявил в воскресенье канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Чтобы прекратить дальнейший ввоз вируса из-за границы, будут ужесточены правила въезда. В будущем будет запрещен въезд туристам напрямую из Великобритании, Нидерландов, России и Украины. Будет прекращено авиасообщение с этими странами», — сказал Курц на заседании Национального совета Австрии (нижняя палата парламента).

По словам Курца, после принятия соответствующих экстренных законов в парламенте Австрия сможет принять новые меры против распространения коронавируса.

«Собрания будут временно запрещены полностью. Далее будет значительно ограничена свобода передвижения в общественном пространстве в нашей стране. Это значит, что спортивные площадки, игровые площадки и другие площадки общественного пользования будут закрыты», — подчеркнул Курц. «Со вторника рестораны будут полностью закрыты», — добавил канцлер.

Как сообщил МИД Австрии, запрет на посадку авиарейсов из Великобритании, Нидерландов, России и Украины начнет действовать с 17 марта. Кроме того, австрийское внешнеполитическое ведомство предостерегло от поездок в эти четыре страны.

Также австрийские власти для минимизации распространения коронавируса запретили до апреля проведение крупных массовых мероприятий. Администрации музеев, театров, кинотеатров, выставок, концертных залов, ночных клубов и спортивных арен объявили о закрытии площадок до 3 апреля. Занятия во всех высших учебных заведениях, школах и детских садах переводятся на удаленный режим до 12 апреля. Кроме того, с 16 марта Австрия закрывает торговые точки, за исключением продуктовых магазинов, аптек и заправок.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии достигло 800, шесть человек выздоровели, один умер. На наличие вируса было проверено 8,1 тыс. человек. Случаи инфицирования зафиксированы во всех девяти австрийских регионах.