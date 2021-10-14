МИД РФ призвал ЕС не открывать военно-учебную миссию в Украине

Реализация планов Евросоюза по развертыванию на территории Украины военно-тренировочной миссии будет способствовать эскалации на Донбассе, Россия призывает отказаться «от этого необдуманного шага». Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Озабоченность, конечно, вызывает рассмотрение Брюсселем планов по развертыванию на Украине военно-тренировочной миссии Евросоюза. Реализация этой инициативы, а она, кстати говоря, впрямую противоречит минским соглашениям, будет способствовать милитаризации Украины и эскалации напряженности в Донбассе. Она также будет поощрять власти в Киеве к дальнейшему саботажу минского комплекса мер, — отметила российский дипломат. — И в этой связи мы призываем отказаться от этого, мягко сказать, необдуманного шага».
Захарова добавила, что в случае, если решение Брюсселя является обдуманным, то цели подобных мер вызывают вопросы.
Саммит Украина — ЕС состоялся 12 октября в Киеве. Председатель Европейского совета Шарль Мишель по итогам мероприятия заявил, что лидеры Евросоюза и Украины еще изучают возможность создания учебной военной миссии ЕС в нашей стране и дальнейшего участия украинских военнослужащих в зарубежных миссиях Евросоюза.
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