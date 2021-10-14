Цена газа в Европе снова начала расти

Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE в четверг вновь поднялась выше $1200 за тыс. куб. м и почти достигла $1230, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $1229,4 за тыс. куб. м, или €102,5 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

К настоящему моменту цена газа несколько замедлила рост и находится на уровне $1208 за 1 тыс. куб.м. Общий рост цены с начала дня составляет около 7,6%.

TTF установил исторический максимум 6 октября, когда цена на газ превысила $1900 за тыс. куб. м, но после этого стала стремительно снижаться.