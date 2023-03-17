Анонімність криптовалют: правда чи вигадка?

Спочатку існувала думка, що криптовалюта анонімна. Однак цей міф швидко розвіявся. Про яку конфіденційність може йтися, коли персональні дані власника крипто-грошей вводяться при реєстрації облікового запису? Спочатку можна було приховувати паспортні дані та не надавати виписку за рахунком. Це корисно. З цієї причини електронні гроші набули широкого поширення і привернули до себе увагу.

Трохи згодом справжня ситуація з крипто-біткоїнами прояснилася. Ті, хто створював нову крипту, почали залучати користувачів криптовалютною анонімністю. Гарантували приватність. А насправді повної конфіденційності даних не було. Децентралізація не надто сильно допомогла у вирішенні питання про анонімність крипти.

Міф у красивій обгортці

Якщо торкнутися криптовалютних транзакцій, то приватність операцій перебуває під великим питанням. Криптотранзакцію можна порівняти з публікацією книги, коли на обкладинці вказують авторський псевдонім, а не справжнє ім'я з прізвищем. Сьогодні багато хто цікавить питання: як отримати криптовалюту. Способів існує багато і кожен вибирає собі оптимальний.

Варіанти отримання криптовалюти:

покупка;

обмін;

майнінг;

реферальні програми;

партнерські програми;

стейкінг;

отримання крипти за ведення блогу, перегляд реклами;

криптозайми.

Жоден з перерахованих вище способів не можна плутати з лотереєю. Тому мільйонером в одну мить ніхто не стає. Однак, можна розраховувати на отримання стабільного доходу, якщо вибрати правильну стратегію. Блокчейн технології продовжують зростати, біткоїни впроваджуються повсюдно, криптовалюта дорожчає і на цьому вдається заробляти багатьом. Сьогодні найпопулярнішими платформами для купівлі та продажу цифрових активів є такі гіганти індустрії як WhiteBIT, Kraken, Binance та інші.

Не повна анонімність – це проблема

Далеко не кожному володареві біткоїнів чи іншого виду крипти хочеться, щоби хтось вивчав його крипто-платіжки, історію переказів чи дивився, куди він витратить свої монети. Багато компаній можуть зазнати значних збитків, якщо інформація про їхні транзакції опиниться в руках конкурентів. Не кожному хочеться купувати крадені біткоїни чи замішані у махінаціях.

Проте приватні рішення існують – їх пропонує криптографія. Сатоші Накамото – творець першої криптовалюти, радив при кожному перекладі користуватися новою ВТС-адресою. І зараз це теж працює. Біткоін-міксери, які ґрунтуються на об'єднанні та змішуванні транзакцій, є сучасними технологічними рішеннями та дозволяють зберегти анонімність. Віртуальна приватність допомагає приховати інформацію про транзакції. Якщо хтось не хоче, щоб його особисте життя порушувалося, використовують анонімні види крипти. Технічні особливості цих монет дозволяють учасникам мережі приховати свої дії у блокчейні.