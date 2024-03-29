ЦНС: На ТОТ росіяни воюють з усім українським та планують заборонити української літератури

У москві розробили законопроєкт, який регулює потрапляння до фонду бібліотек “книг інфоагентів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях росіяни воюють з усім українським та планують легалізувати заборону української літератури", - йдеться у повідомленні.
У Центрі нагадали, що з самого початку окупації росіяни захоплювали бібліотеки та вивозили й спалювали українські книги.
"Тепер же окупанти нарешті хочуть створити правову базу своїм нацистським діям. москва розробила законопроєкт, який регулює потрапляння до фонду бібліотек "книг інфоагентів", тобто будь-яких книг, які спонукають до мислення", - наголосили у Центрі нацспротиву.
Там закликали українців на тимчасово окупованих територіях берегти українську літературу й поширювати її серед знайомих, аби не дати росіянам "зламати код нації".
Нагадаємо, у квітні 2023 року російський диктатор володимир путін видав указ, згідно з яким жителі ТОТ, які відмовляються від російських паспортів, стануть іноземними громадянами чи особами без громадянства. Такі особи мають право проживати у ТОТ лише до 1 липня 2024 року.
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