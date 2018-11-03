Трамп предложил Ирану сделать «четкий выбор»

Президент США Дональд Трамп заявил, что США по-прежнему открыты к заключению нового всеобъемлющего соглашения с Ираном и призвал Тегеран «сделать четкий выбор». Заявление американского президента последовали за несколько дней до введения новой волны санкции в отношении Ирана.
«Наша цель — заставить режим сделать четкий выбор: либо прекратить свое злонамеренное поведение, либо продолжать путь к экономической катастрофе», — сказал Трамп в своем заявлении, опубликованном Белым домом.
«Соединенные Штаты по-прежнему открыты к достижению новой всеобъемлющей сделки с Ираном, которая навсегда заблокирует ему путь к ядерному оружию, коснется всего спектра его злонамеренных действий и будет достойна иранского народа. Пока этого не случится наши исторические санкции будут оставаться в силе», — сказано в заявлении.
В своем заявлении Трамп подчеркнул, что Вашингтон вводит санкции «против режима и его угрожающих действий, а не против многострадального иранского народа». «Мы призываем режим отказаться от своих ядерных амбиций, изменить злонамеренное поведение, уважать права своих граждан и вернуться за стол переговоров. Мы рассчитываем на сотрудничество наших союзников и партнеров в этих усилиях», — сказал американский лидер.
Новый пакет санкций в отношении Ирана США, которые вышли из ядерной сделки, планируют ввести 5 ноября. В заявлении Трампа сказано, что это будут самые жесткие санкции, которые когда-либо Вашингтон вводил в отношении Тегерана.
Соединенные Штаты вышли из ядерного соглашения с Ираном в мае этого года. Трамп неоднократно критиковал соглашение и называл его «худшей сделкой». Так называемый всеобъемлющий план действий подразумевал, что Иран допускает инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты в обмен на пошаговое снятие санкций со стороны стран–подписантов соглашения (США, России, Китая, Великобритании, Франции и Германии).
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