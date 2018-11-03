Российские перевозчики требуют через суд запретить BlaBlaCar

Российская общественная организация «Объединение автопассажирских перевозчиков» подала коллективный иск против российского представительства французского онлайн-сервиса BlaBlaCar — ООО «Комьюто рус». Об этом говорится в сообщении организации, информация об иске содержится на сайте Таганского суда Москвы.
В своем иске автоперевозчики отмечают, что сервис BlaBlaCar якобы способствует развитию нелегальных перевозок с целью ухода от налогообложения. Помимо этого, отмечают они, водители, использующие сервис BlaBlaCar, зачастую забирают и высаживают пассажиров и их багаж вне объектов транспортной инфраструктуры. Это, отмечают истцы, позволяет перевозить по территории России «криминальный контингент и запрещенные предметы», не подвергаясь проверкам правоохранительных органов.
«Деятельность перевозчиков, использующих сервис BlaBlaCar привела к тому, что регулярное автобусное сообщение по ряду маршрутов, равно как и работа автовокзалов (автостанций) находится под угрозой прекращения ввиду крайней нерентабельности», — подчеркивается в иске.
Истцы указывают на катастрофический ущерб для рынка автобусных перевозок из-за сервиса BlaBlaCar. Автоперевозчики посчитали, что за последние три года отток пассажиров с автовокзалов и перевозчиков на сервис BlaBlaCar составил порядка 20%.
Истцы, в частности, требуют признать размещенную на сайте blablacar.ru и в мобильном приложении сервиса информацию запрещенной, внести сайт сервиса в соответствующий реестр, а также заблокировать на территории России деятельность ООО «Комьюто Рус» в части работы сервиса BlaBlaCar.
Сервис BlaBlaCar — крупнейший в мире сервис по поиску автомобильных попутчиков.
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