МВФ отправляет в Украину команду экспертов

В период с 4 по 9 ноября команда в составе нескольких экспертов Международного валютного фонда посетит Киев для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год. Об этом в субботу заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает пресс-служба фонда.
«По обращению власти, команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 4 по 9 ноября для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год в контексте недавней договоренности на уровне миссии Фонда», — сказал он.
Как сообщалось, Кабмин на заседании 19 октября принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.
После решения КМУ о повышении цен на газ МВФ обнародовал заявление, согласно которому Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.
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