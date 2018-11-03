Власти Аргентины обвиняют Месси в отмывании денег

Прокурор Пабло Турано выдвинул обвинения в отмывании денег против футболиста «Барселоны» Лионеля Месси и его отца. Об этом сообщил в пятницу телеканал Todo Noticias.
Прокурор просит провести проверку деятельности благотворительного фонда «Лео Месси», который мог использоваться для отмывания денег. Как считает сторона обвинения, пожертвования, которые получал фонд, переводились на счета в офшорных зонах. Теперь суд должен решить, имеются ли достаточные основания для продолжения расследования.
Турано выдвинул обвинения после того, как показания в суде дал один из бывших сотрудников фонда. По его словам, полученные пожертвования не были использованы на социальные проекты.
Аргентинский футболист уже имел проблемы с законом из-за неуплаты налогов. В 2017 году суд Барселоны приговорил Месси к 21 месяцу лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Тогда он избежал тюремного заключения, заплатив штраф в €250 тыс.
Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. За это время он девять раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании, четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Аргентинец — пятикратный обладатель «Золотого мяча».
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