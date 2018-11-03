В США обрушилась стена в сортировочном центре Amazon – двое погибших

В штате Мэриленд два человека погибли из-за обрушения в сортировочном центре Amazon. Об этом сообщает The Baltimore Sun со ссылкой на спасателей.

Отмечается, что инцидент произошел в юго-восточном Балтиморе. Из-за шторма у здания обрушилась стена. Спасатели остаются на месте происшествия для разбора завалов.

В районе, где расположен центр, прошли грозы с порывами ветра и сильным дождем.