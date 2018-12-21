Украина снижает вдвое тарифы на транспортировку газа

Комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), снизила с 1 января 2019 года тарифы на транспортировку природного газа по газотранспортной системе страны (ГТС). Об этом сообщила в пятницу глава регулятора Оксана Кривенко.

«Мы входим в новый 2019 год с европейскими конкурентноспособными тарифами на услуги транспортирования газа для точек входа и выхода. Они сокращены вдвое», — написала она в Facebook.

Она отменитла, что эти тарифы являются составной конечной цены природного газа для потребителей, и такоим образом фактически на 6 долларов уменьшится цена импортируемого голубого топлива на оптовом рынке.

Также, по мнению чиновника, вырастет инвестиционная привлекательность и конкурентоспособность украинской ГТС.

«Украинская газотранспортная система закрепит свою конкурентоспособность, как абсолютная и более экономически выгодная альтернатива Северному потоку и другим обходным газопроводам. Надеюсь такое решение НКРЭКУ будет способствовать заключению выгодного транзитного контракта после 2019 года», — написала она.

Кривенко отметила, что тариф покрывает все операционные расходы оператора ГТС и обеспечивает достаточный уровень прибыли для инвестиций.