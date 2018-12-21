УПЦ остается самой крупной церковью в Украине

Украинская православная церковь (УПЦ) остается самой многочисленной по количеству приходов в стране, несмотря на попытки государства последних лет изменить эту статистику. Об этом в пятницу сообщил глава информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент.

«Согласно последним данным, в нашей церкви 12,5 тыс. приходов», — сообщил он, комментируя заявление главы новой церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ) — митрополита Епифания о том, что новая церковь насчитывает около 7 тыс. приходов.

При этом, по мнению архиепископа Климента, приведенные митрополитом Епифанием статистические данные не имеют фактического подтверждения. «Согласно исследованиям, которые были опубликованы в прошлом году, из зарегистрированных 5 тыс. приходов Киевского патриархата реально функционируют не больше 3 тыс., а из зарегистрированных приходов УАПЦ реально функционируют меньше тысячи. Откуда взялась цифра 7 тыс. — мне очень сложно прокомментировать эти данные», — отметил он.

По его словам, больше всего сторонников новой церкви сосредоточено в западных областях Украины. В то же время архиепископ Климент подчеркнул, что «там очень много — тысячи приходов — нашей церкви, которые категорически против любых неканонических действий и изменений церковно-канонического порядка, поэтому говорить о том, что этот регион абсолютно в духовном смысле подчиняется новой церковной структуре, неправильно».

Комментируя заявление митрополита Епифания о том, что в дальнейшем приходы УПЦ могут перейти в новую структуру, он отметил, что показательным примером в этом вопросе может стать город Винница. «В Виннице, как известно, правящий архиерей (митрополит Винницкий Симеон — Ред.) перешел в новосозданную церковную структуру, и вместе с ним туда перешел один лишь кафедральный собор, и то потому, что накануне были проведены все юридические действия, чтобы сохранить за собой влияние на этот кафедральный собор, а все остальные храмы города Винница в раскол не перешли», — напомнил он, указав, что «это самый яркий пример всего того, то сейчас происходит на Украине».

В целом, по мнению представителя УПЦ, дискуссии относительно количества приходов вписываются в общую картину происходящего в Украине. «Все, что мы видим в последние пять лет в политике государства в отношении нашей церкви, — это создание различных условий, которые вынуждали бы к таким переходам, к процессам, которые могли бы изменить религиозную статистику. Не повлиять на духовную жизнь, а именно изменить духовную статистику, — подчеркнул он, добавив, что, несмотря на это, «все такие потуги не имеют никакой реализации, и наша церковь только увеличивается из года в год».