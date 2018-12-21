Китай дополнительно простимулирует экономику в 2019 году

Китайские власти подтвердили намерение увеличить объемы денежно-кредитного и налогово-бюджетного стимулирования в 2019 году.
Согласно заявлению по итогам Центрального совещания по экономической работе, завершившегося в пятницу, в следующем году будет реализовано существенное снижение налогов. В денежно-кредитной политике планируется сохранить надлежащий баланс между ужесточением и смягчением, отмечается в документе.
Кроме того, Пекин собирается продолжить открытие внутренних рынков и добиться торгового соглашения с США.
Центральное совещание по экономической работе — ежегодное заседание, в котором принимают участие представители центрального комитета Коммунистической партии Китая и Государственного совета. На нем вырабатываются основы экономической политики, а также программа для финансового и банковского секторов на следующий календарный год. Темы и основные посылы формулирует постоянный комитет политбюро китайской Компартии.
Несмотря на ослабление роста китайской экономики, второй по величине в мире, Пекин пока воздерживался от полномасштабных стимулов, чтобы не ставить под угрозу курс юаня и усилия, направленные на уменьшение госдолга.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016