Facebook решила прекратить слежку за пользователями

Компания Facebook решила полностью отказаться от своих приложений для мобильных устройств на платформах Android и iOS, позволяющих следить за пользователями. Об этом сообщил в пятницу онлайн-портал TechCrunch.

«Facebook прекращает использование бесплатных программ для исследования рынка и заблаговременно удалила свою программу Onavo VPN из Google Play», — отметил портал. Он напомнил, что подобное приложение для iOS — Facebook Research — было заблокировано компанией Apple в конце января текущего года.

В прошлом месяце TechCrunch обнародовал результаты собственного расследования, выявившего, что Facebook с 2016 года платил пользователям в возрасте от 13 до 35 лет по $20 в месяц за установку приложения, которое давало компании доступ к такой информации, как переписка в соцсетях и мессенджерах, адреса электронной почты, активность в интернете, местоположение.

Тогда же источники в Facebook сообщили телекомпании NBC, что руководство их компании не считает подобные программы «шпионскими». «В этом не было ничего секретного, приложение называлось Facebook Research App. Это не было „шпионажем“, так как все пользователи, которые соглашались на участие, проходили процесс регистрации и давали разрешение на обработку личных данных», — привел слова представителя компании телеканал.

Facebook уже не раз подвергалась критике со стороны Apple, недовольной тем, что соцсеть собирала информацию о предпочтениях пользователей.