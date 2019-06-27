Илон Маск пообещал украинцам зарядные станции для Tesla

Зарядные станции SuperCharger для электромобилей Tesla могут появиться в Украине и всей Восточной Европе до 2020 года. Об этом сказал основатель Tesla Илон Маск в Twitter.

Пользователь из Украины опубликовал видео с большой встречи владельцев Tesla в Киеве.

«Илон, нам нужны SuperChargers в Украине», — написал он.

Маск ответил: «Ок».

В комментариях другой пользователь пожелал, чтобы SuperCharger появились по всей Восточной Европе в 2020 году.

Маск ответил: «Возможно, раньше».