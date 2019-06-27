Boeing займется созданием городских авиатакси

Корпорация Boeing заинтересовалась технологиями создания компактных городских авиатакси, оснащенных электродвигателями. Для работы на этом направлении, как сообщается на сайте корпорации, ею было заключено соглашение о стратегическом партнерстве с калифорнийской фирмой Kitty Hawk, занимающейся инновационными разработками аэромобильных транспортных систем мегаполисов.
«Сотрудничество с Kitty Hawk приближает нас к реализации нашей цели — развивать мобильные транспортные системы будущего. У нас общие взгляды на то, как люди и грузы будут перемещаться в будущем», — приводятся в сообщении слова Стива Нордлунда, вице-президента и генерального директора одного из структурных подразделений корпорации — Boeing NeXt.
Kitty Hawk, учрежденная одним из основателей поисковой системы Google Ларри Пейджем, уже построила прототип двухместного беспилотного аэротакси на электрической тяге с вертикальным взлетом. Этот аппарат, названный Cora, способен разгоняться до 150 км/ч. Фирма также создала одноместный воздушный мотоцикл Flyer, имеющий 10 независимых электрических пропеллеров. Он может взлетать на высоту 3 м и передвигаться со скоростью 32 км/ч.
Предполагается, что в будущем жители городов смогут вызывать себе аэротакси при помощи смартфона и, избегая заторов на улицах, добираться до любого нужного им места. По мнению экспертов, быстрые, компактные и экологически чистые аэротакси будут способствовать решению не только проблемы городских пробок, но и загрязнения атмосферы.
Конструкторские изыскания в области аэромобильных городских перевозок активно ведет и ряд других американских и европейских компаний, в том числе Bell Helicopter, Rolls-Royce, Volkswagen, Airbus. На завершившемся 23 июня в Ле-Бурже 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019) было объявлено, что две разработки Airbus — компактные мультикоптеры CityAirbus и конвертопланы Vahana — будут широко использоваться на летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году.
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