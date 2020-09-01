Платежную систему GlobalMoney снова используют в схеме для уклонения от уплаты налогов, - СМИ

Журналисты популярного издания MC.today выяснили, что платежную систему GlobalMoney, вероятно, снова используют в схеме для уклонения от уплаты налогов, сообщает From-ua.

Киевлянин рассказал журналистам, что купил наушники в офлайн-магазине «АЛЛО», заплатил картой monobank. Но Ивану в магазине выдали странные чеки: в них указано, что он вначале купил некие электронные деньги, а потом купил за них наушники у другого юридического лица — ООО «ГАСО 17».

В «АЛЛО» MC.today пояснили, что компания представляет собой маркетплейс, а не магазин единого продавца. И на сайте allo.ua, и в магазинах сети есть товары не только компании «АЛЛО», но и товары их партнёров —так называемых мерчантов. Некоторые из них принимают оплату за товары и услуги через платежную систему GlobalMoney.

Формально это происходит так: клиент пополняет электронный кошелек GlobalMoney (такая возможность есть в магазине «АЛЛО») и покупает за эти деньги товар. Факт оплаты подтверждают чек и квитанция GlobalMoney, в котором указано, что сумма будет зачислена на счет мерчанта.

После операции с электронными деньгами продавцом по факту становится не «АЛЛО», а ООО «ГАСО 17», который и получает оплату за товар через GlobalMoney.

Похожую схему платежная система GlobalMoney использовала и ранее с ваучерами пополнения счета мобильных операторов.

Как писало издание «Дебет-Кредит» со ссылкой на украинский «Форбс», в 2014 году Государственная налоговая администрация подозревала компанию GlobalMoney в организации схемы по уклонению от уплаты налогов при приеме платежей для оплаты услуг мобильной связи. На протяжении нескольких лет в тысячах торговых точек продавались электронные ваучеры пополнения счета мобильных операторов «Киевстар», «МТС», «Лайф» под видом электронных денег GlobalMoney. Это означает, что покупатель, заплатив за пополнение счета, де-юре покупает электронные деньги, далее уполномочивает продавца внести эти е-деньги на электронный кошелек, а с этого электронного кошелька уже пополнить его мобильный счет.

По инструкции НБУ для банков и финучреждений операции с электронными деньгами не облагаются НДС. «В GlobalMoney рассудили, что от уплаты НДС также освобождаются все торгующие е-деньгами организации», — пояснял представитель налогового ведомства.

Но налоговая администрация придерживается другого мнения на этот счет: «Операции с электронными деньгами не облагаются НДС только тогда, когда выполняются банками и финучреждениями, а если операции купли-продажи электронных денег осуществляются другими субъектами хозяйственной деятельности (без финлицензии. — Forbes), то возникает обязательство уплаты НДС».

22 января 2014 года следственное управление финансовых расследований Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве провело обыск в офисе компании GlobalMoney. Обыск проводился в рамках дела, возбужденного в отношении сотрудников компании «по фактам присвоения чужого имущества и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах».