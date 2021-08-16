В «GlobalMoney» призывают общественные организации и СМИ не принимать участия в атаках, организованных недобросовестными конкурентами
Заявление о новом этапе атаки со стороны конкурентов и призывом не поддаваться на манипуляции компания разместила на своей странице в Фейсбук.
«Непроверенная информация активно разгоняется в СМИ и некоторых телеграмм-каналах. Большинство статей основывается на догадках и вымыслах. Все это направлено на дискредитацию компании и давление как на ее сотрудников, так и на владельца» — считают в «GlobalMoney».
В сообщении пресслужбы отмечают также, что теперь к фейковым новостям добавились митинги, в которых принимают участие в основном студенты не имеющие понятия ни о самой компании, ни о ее деятельности. В связи с этим, компания просит активистов более внимательно проверять информацию, не поддаваться на манипуляции оппонентов и не принимать участия в сомнительных митингах.
Стоит отметить, что ранее Антимонопольный комитет вынес штраф одному из ключевых конкурентов компании — «Айбокс Банку». Его обвинили в рассылке фейковых писем с клеветой партнерам «GlobalMoney».
По словам Главы межобластного территориального отделения АМКУ Алексея Хмельницкого, все тезисы, которые использовались «Айбокс банком» для порочения репутации «GlobalMoney» являлись манипулятивными и не имели ничего общего с действительностью.
«Речь идет о рассылке информации о якобы уголовных производствах в отношении компании и о нашей работе на неподконтрольных территориях. Естественно, что ничего подобного в реальности нет и быть не может. Это была явная ложь со стороны представителей „Айбокс банка“. А, учитывая, что сегодня аналогичные тезисы транслируют псевдоактивисты и некоторые СМИ — мы не исключаем, что за этим стоят все теже люди, просто теперь в „Айбокс банке“ работают через посредников, пытаясь скрыть свою причастность» — считают в компании.
При этом в «GlobalMoney» подчеркивают, что компания ведет свою деятельность исключительно в рамках украинского законодательства и не имеет никакого отношения ни к физическим, ни к юридическим лицам страны-агрессора.
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