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Нардеп Плачкова заявила об ответственности государства за избиения людей за их взгляды

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Нардеп Плачкова заявила об ответственности государства за избиения людей за их взгляды

Государство несет всю ответственность за дискриминацию украинцев по религиозному, национальному, расовому признаку и должно наказывать тех политиков, которые подогревают в обществе агрессию.

Об этом заявила народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Татьяна Плачкова, комментируя недавнее избиение священнослужителя Украинской Православной Церкви группой молодых людей, назвавшимися «атошниками».

Как сообщали СМИ, в начале сентября в столице группа людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила священника, мотивируя свои действия тем, что он является представителем «церкви государства-агрессора». Пострадавший, хотя и получил серьезные телесные повреждения, заявление в полицию писать не стал.

Нардеп напомнила, что согласно Конституции, в Украине каждый человек имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания.

«Любое нападение на любого человека, кем бы то ни было, тем более в состоянии алкогольного опьянения — не допустимо. Это сфера полномочий правоохранительных органов. И именно они должны разобраться с этим фактом и привлечь виновных к ответственности. А до тех пор, пока подобные выходки будут безнаказанны, мы не можем рассчитывать, что они не повторятся. Угроза того, что твои взгляды могут кому-то не понравиться, и на тебя просто нападут среди бела дня, в Украине сохраняется. Ни один гражданин страны от этого не защищен. Это и беда, и вина государства», — заявила она.

Плачкова отмечает, что подобные действия являются дискриминацией по религиозному признаку, однако в данной ситуации «слабость проявляют именно те, кто нападает, кто сеет в обществе агрессию и этой агрессии потакает».

Ситуации с дискриминацией и избиением верующих и священнослужителей УПЦ в Украине не единичны, а агрессия со стороны националистических организаций и активистов усилилась с получением Томоса для новой Православной Церкви Украины.

«В цивилизованном государстве такое недопустимо. Но сегодня подобные ситуации становятся системой в нашем обществе — из-за безнаказанности, стремления определенных политических сил максимально стравить общество, вбрасывая темы для раскола и постоянно нагнетая их. Плюсов Украине это однозначно не добавляет, а просто дает дополнительные основания для картинки в СМИ, попросту дискредитирующей нашу страну», — считает Татьяна Плачкова.

Дискриминация по религиозным и другим признакам в Украине процветает из-за «подогрева» в политической среде и в СМИ, и государство должно ее пресекать, отмечает нардеп.

«У нас государство отделено от церкви и религиозных организаций. И его реакция должна быть однозначной — в соответствии с законом, с качественным и объективным расследованием правоохранительными органами и наказанием виновных. В правовом государстве, а Украина позиционирует себя таковым, любая ситуация должна рассматриваться исключительно в правовом поле без каких-либо предубеждений. Но и позиция СМИ не менее важна, во многом именно они формируют общественную точку зрения», — заявила она.

«Государство должно защищать всех, независимо от этнического и социального происхождения, политических, религиозных или иных убеждений. В противном случае это уже будет дискриминация, что противоречит Конституции и общепризнанным принципам морали и права», — заключила Татьяна Плачкова.

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Дискриминация верующих УПЦ в Украине выражается в открытой агрессии, избиениях и угрозах со стороны не только активистов, но и представителей власти. Так, уже несколько месяцев длится травля священника УПЦ и его семьи в Золочеве Львовской области, где местные власти требуют выселения православного священника и его семьи из города. При этом клирику расписали забор нацистской символикой, а рядом с его домом провели «вече», на которое городской глава пришел с кувалдой, а депутат Львовского облсовета требовала изгнать УПЦ из города. В сентябре очередную акцию, направленную против УПЦ, в Золочеве провели представители Нацкорпуса и ветераны АТО.

УПЦ, ОПЗЖ, Татьяна Плачкова
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