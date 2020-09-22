МИД не получал от ЕС никакой информации о пересмотре «безвиза»

Украина не получала от представителей Европейского Союза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизового режима для украинских граждан, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
«Последние шесть лет ЕС немало инвестировал как в экономику, так и в систему верховенства права в Украине. Киев, в свою очередь, всегда прислушивается к мнению международных партнеров. Украина не получала от представителей Европейского Союза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики по отношению Украины. Определенные заявления, которые могут звучать, это заявления политических фигур», — сказала Джапарова в интервью «Голосу Америки».
Замминистра заверила, что Украина ежедневно работает над пакетом реформ, включая борьбу с коррупцией и деятельность независимых антикоррупционных органов. Также Джапарова подчеркнула, что нет оснований для пересмотра «безвиза» для Украины.
«Сейчас есть четкое понимание и домашнее задание для Украины на большом евроинтеграционном треке. Это пакет реформ, над которым мы работаем ежедневно, включая борьбу с коррупцией и деятельность независимых антикоррупционных органов. Почти все ведомства государства вовлечены в этот трек... Есть четкое понимание, как двигаться, а также что важно и нужно делать. И все эти действия координируются на самом высоком уровне», — добавила она.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016