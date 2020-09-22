МИД не получал от ЕС никакой информации о пересмотре «безвиза»

Украина не получала от представителей Европейского Союза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизового режима для украинских граждан, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

«Последние шесть лет ЕС немало инвестировал как в экономику, так и в систему верховенства права в Украине. Киев, в свою очередь, всегда прислушивается к мнению международных партнеров. Украина не получала от представителей Европейского Союза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики по отношению Украины. Определенные заявления, которые могут звучать, это заявления политических фигур», — сказала Джапарова в интервью «Голосу Америки».

Замминистра заверила, что Украина ежедневно работает над пакетом реформ, включая борьбу с коррупцией и деятельность независимых антикоррупционных органов. Также Джапарова подчеркнула, что нет оснований для пересмотра «безвиза» для Украины.

«Сейчас есть четкое понимание и домашнее задание для Украины на большом евроинтеграционном треке. Это пакет реформ, над которым мы работаем ежедневно, включая борьбу с коррупцией и деятельность независимых антикоррупционных органов. Почти все ведомства государства вовлечены в этот трек... Есть четкое понимание, как двигаться, а также что важно и нужно делать. И все эти действия координируются на самом высоком уровне», — добавила она.