В столице Казахстана ввели режим ЧП

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов в стране в среду ввел чрезвычайное положение в Нур-Султане с 5 по 19 января, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Нур-Султана чрезвычайное положение на период с 16 часов 00 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года», — говорится в указе.

Кроме того, власти ввели комендатский час, который будет действовать с 23.00 до 07.00. На время действия указа также ограничивается въезд и выезд из города, у физических лиц будет временно изъято оружие и боеприпасы. Согласно указу, запрещается организация и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовки.

Ранее режим ЧП был введен в Алматинской и Мангистауской областях.