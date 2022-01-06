В Алма-Ате погибли 12 сотрудников правоохранительных органов

353 сотрудника правоохранительных органов Казахстана стали жертвами столкновений с участниками акций протеста в Алма-Ате, 12 погибли. Об этом со ссылкой на комендатуру города сообщил телеканал «Хабар-24».
По его информации, тело одного из погибших обезглавлено. «Это доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований», — приводится в эфире заявление комендатуры.
При этом «РИА Новости» со ссылкой на комендатуру города сообщает о 13 погибших правоохранителях и двоих, найденных обезглавленными.
«Тринадцать правоохранителей погибли, в том числе два тела были обнаружены с отсеченными головами», — заявил собеседник агентства.
На данный момент в Алма-Ате проходит так называемая антитеррористическая операция. Телеканал со ссылкой на МВД страны сообщает, что ее проведение затруднено тем, что протестующие якобы «прикрываются мирными жителями как живыми щитами».
2 января в нескольких городах Казахстана начались акции протеста. Позднее они распространились на другие города, в том числе Алма-Ату, и 5 января переросли в массовые беспорядки и погромы, сопровождавшиеся мародерством и нападениями на госучреждения. В результате более тысячи человек пострадали, есть погибшие.
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