В Казахстане не работают три аэропорта

Аэропорты Алма-Аты, Актау и Актобе закрыты в Казахстане, сообщил четверг гостелеканал «Хабар 24».

«Аэропорт Алма-Аты временно приостановил свою деятельность, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Также на время закрыты аэропорты Актау и Актобе», — сообщает телеканал.

По данным телеканала, аэропорт в столице работает в штатном режиме.