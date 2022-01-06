В Алма-Ате идут массовые задержания протестующих

Правоохранительные органы Казахстана задержали в ходе рейдов в Алма-Ате около 2 тыс. участников акций протеста. Об этом проинформировала в четверг пресс-служба МВД страны.

«Сотрудники департамента полиции Алма-Аты выдвинулись для зачистки улиц Карасай-батыра и Масанчи. Принимаются меры по задержанию нарушителей. Всего в органы полиции доставлены около 2 тыс. человек», — говорится в сообщении.

На видео с задержаниями видно, что спецназа на улицах много, и он действует организованно. Причём экипированы силовики гораздо лучше, чем в предыдущие дни.

2 января в нескольких городах Казахстана начались акции протеста. Позднее они распространились на другие города, в том числе Алма-Ату, и 5 января переросли в массовые беспорядки и погромы, сопровождавшиеся мародерством и нападениями на госучреждения. В результате более тысячи человек пострадали, есть погибшие.