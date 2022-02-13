Благодаря «тысяче Зеленского» книжный рынок вырос в три раза

Программа «єПідтримка», благодаря которой украинцы могут потратить тысячу за вакцинацию на книги, существенно поддержала издателей.

Об этом в эфире телеканала «Дом» рассказал издатель, генеральный директор и основной владелец издательства «Фолио» Александр Красовицкий.

«Если говорить о сегодняшней ситуации на книжном рынке, безусловно, ужасным был 2020 год, во время которого продажи книг упали примерно на 35-40%. В 2021 году падение немного притормозилось, но оно было. И был очень сильный ход украинской власти, когда в конце 2021 года была введена программа „єПідтримка“. И мы сегодня имеем примерно троекратный рост книжного рынка по сравнению с тем же периодом прошлого года», — сообщил издатель.

Красовицкий отметил, что программа «єПідтримка» вернула в книжные магазины не только бывших читателей, но и привлекла внимание людей, ранее не покупавших книги.

«В книжные магазины (как уличные, так и в интернете) пришли люди, которые, возможно, никогда раньше не покупали книги или не покупали последние 20-30 лет. Это очень важный эффект, потому что многие из них вернутся на книжный рынок уже со своими деньгами. Это вопрос не столько денег, потому что книга не намного дороже простейших продуктов питания. А это вопрос привычки, менталитета, определенного набора условностей, и сейчас эти условности были сломаны», — акцентировал он.

Конечно, принципиальным фактором в развитии книжного рынка является стоимость. Ее можно снизить путем, например, издания книг в мягком переплете. Красовицкий уточнил, что себестоимость покетбуков в полтора-два, иногда даже в три раза ниже аналогов на хорошей бумаге и в твердом переплете. Но для выхода на прибыль все равно требуются большие тиражи.

«В развитых странах доля книг в мягкой обложке очень велика. В Украине она маленькая. Почему? Потому что низкие тиражи. При низких тиражах эффект снижения цены от перехода к мягкой обложке почти нивелируется. Как только на книжном рынке Украины будут тиражи хотя бы в среднем 5 тысяч, то и рынок станет настоящим рынком, и книга в мягком переплете войдет в каждый дом», — рассказал он.

Следующим фактором, который поможет развитию книжного рынка в Украине, является введение определенной монополии отечественной литературы.

«Безусловно, еще одним фактором, очень важным, является то, что Украина должна наконец стать монопольным книжным рынком, как монопольными являются большинство книжных рынков в мире. Например, Франция не ввозит французские книги из-за границы. Канада или Америка не ввозят (англоязычные — ред.) книги из Великобритании», — объяснил издатель.

Напомним, согласно данным Министерства культуры и информационной политики Украины, по программе «єПідтримка» украинцы потратили на культуру и креативные индустрии почти 1,8 млрд грн. Среди самых популярных видов расходов: книжные магазины — 908 млн грн; кинотеатры — 579 млн грн; театры, концерты и развлекательные услуги — 302 млн грн.