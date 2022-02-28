Украинцы перечислили армии уже 1,5 млрд грн из программы еПоддержка

Вице-премьер-министр -министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявляет, что Украинцы отправили армии уже 1,5 млрд гривень из программы еПоддержка.

«Украинцы, вы уже отправили армии 1,5 миллиарда гривень из еПоддержки. Не останавливаемся», - написал он в Телеграм-канале.