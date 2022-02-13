СМИ узнали об обсуждении Западом отключения России от SWIFT

Западные страны обсуждают санкции, направленные на ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.
Собеседник агентства отметил, что вариант с отключением России от SWIFT обсуждается, однако необходимо проявить осторожность, чтобы не углублять раскола между Россией и Европой.
О возможном отключении России от SWIFT 16 декабря сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Инициатива принадлежала администрации США, которая пыталась согласовать эту меру с европейскими партнерами на случай, если Россия вторгнется в Украину.
На следующий день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ЕС разрабатывают пакет экономических санкций против России на случай ее вторжения в Украину. В том числе, по словам Кулебы, речь идет об отключении России от системы SWIFT. Однако этот вопрос вызывает наибольшие дебаты, уточнил министр.
В то же время Reuters со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщал, что США и ЕС завершают работу над пакетами санкций против России, однако отключение страны от SWIFT в перечень возможных мер не входит. В январе газета Das Handelsblatt также писала, что ЕС и США перестали рассматривать возможность отключения России от SWIFT. Вместо нее было принято решение в случае вторжения ввести санкции против крупнейших российских банков.
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