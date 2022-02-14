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Лукашенко исключил войну с Украиной
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Лукашенко исключил войну с Украиной
Посол Украины в Великобритании заявил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО
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Посол Украины в Великобритании заявил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО

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Лукашенко исключил войну с Украиной

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Лукашенко исключил войну с Украиной

Беларусь не причастна к обострению отношений с Украиной и не намерена воевать с нашей страной, этот конфликт выгоден только западным государствам. Об этом в разговоре с экс-председателем Верховной Рады и бывшим главой Соцпартии Украины Александром Морозом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТа.

«Я уже смотрю, ваши политики начинают отбрыкиваться от общей линии Запада. Понимаете, я точно знаю, что нужно сегодня здесь Западу: надо развязать конфликт. Вы же знаете, они умеют чужими руками. А еще лучше повоевать чужими руками, чужими людьми: пусть гибнут украинцы, русские, белорусы — это далеко», — сказал президент.

Он также отметил, что если бы в Беларуси планировали войну против Украины, то совершенно по-другому бы вели себя средства массовой информации. «СМИ — это артподготовка современной войны. И как только утихают на мгновение эти крики о войне в Украине, из Америки опять идет сигнал и эта истерия начинает подогреваться. То есть ясно, кому нужна эта война», — считает Лукашенко.

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По его словам, к обострению отношений между Минском и Киевом Беларусь «практически не имеет никакого отношения», поскольку страна якобы всегда проводила ясную и понятную политику для украинского народа.

Кроме этого, белорусский лидер заявил о намерении в ближайшее время встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Александр Лукашенко, отношения с Россией
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