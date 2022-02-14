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Суд в среду рассмотрит иск Януковича к Раде

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Суд в среду рассмотрит иск Януковича к Раде

Окружной административный суд Киева (ОАСК) в среду, 16 февраля проведет заседание по иску экс-президента Виктора Януковича к Верховной Раде по поводу признания факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины, информация по рассмотрению поданных парламентом ходатайств еще не поступала, сообщает представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

«На 16 февраля в 10.15 запланировано судебное заседание в Окружном административном суде г.Киева по иску Януковича В.Ф. к Верховной Раде Украины об установлении отсутствия у Верховной Рады Украины компетенции (полномочий) на принятие актов о самоустранении Президента Украины (дело № 640/34786/21)», — написала Совгиря в своем Телеграм-канале в понедельник.

По ее словам, Верховная Рада по этому делу подала пять различных ходатайств, в частности: об оставлении иска без рассмотрения в связи с нарушением сроков обращения в суд, о передаче дела по исключительной подсудности в Кассационный административный суд в составе Верховного суда как суда первой инстанции, о закрытии производства по делу в связи с отсутствием субъектного состава сторон, о закрытии производства по делу в связи с тем, что данный спор не подлежит судебному разбирательству, о закрытии производства по делу в связи с конституционностью спорных правоотношений.

Также Совгиря отметила, что было подано заявление об отводе судьи Качуры в связи с тем, что ранее судья входил в состав правительства Януковича — занимал должность заместителя министра промышленной политики Украины.

«В настоящее время о результатах их рассмотрения (ходатайств) информация в Верховную Раду не поступила», — подчеркнула представитель Верховной Рады в КС.

Как сообщалось, Верховная Рада лишила Януковича звания президента Украины путем принятия закона Украины от 04.02.2015 № 144-VIII.

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В декабре 2021 года Янукович обратился в ОАСК с иском к Верховной Раде, и суд открыл производство по иску в споре по поводу признания факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины.

В январе 2022 года Янукович подал иск в ОАСК в связи с лишением его звания президента.

Виктор Янукович, ОАСК
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