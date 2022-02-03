Лукашенко хочет больше оружия, чтобы защищаться от Украины

Освоение белорусскими военными современной военной техники, привезенной из России, является основной целью совместных учений «Союзная решимость», заявил президент соседней страны Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу, передает БелТА. Он добавил, что Беларусь планирует закупать у России «практически всю военную технику», которая участвует в маневрах.
«Как мы и договаривались и с вами, и с президентом России, для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали. Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что практически вся техника, которая будет здесь, мы планируем закупать ее у вас в этом, следующем году и так далее», — пояснил Лукашенко.
По его словам, необходимость в новом оружии обострилась «в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина».
Лукашенко отметил, что по его просьбе создаются центры, в которых солдат обучают обращению с новейшими образцами российских вооружений. Два таких центра уже создано в России, один — в Беларуси.
Еще одной целью проведения учений президент Беларуси назвал открывшееся «южное направление». «От этого никуда не денешься. Мы вынуждены укреплять границу с Украиной», — сказал он.
Маневры проходят на фоне обострения ситуации вокруг Украины. США уже заявили о решении перебросить дополнительные войска в страны Восточной Европы, в частности в Польшу и Румынию.
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