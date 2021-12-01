Лукашенко заявил о поддержке России в случае «агрессии Украины»

Беларусь поддержит Россию, если Украина проявит к ней агрессию, заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью «РИА Новости».

«Если мы, не дай Бог, окажемся, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке — экономически, юридически, политически будем с Россией. Это — главное», — отметил Лукашенко.

По его словам, Минск никогда не поддержит «националистический угар», который якобы происходит в Украине.

«Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она — наша Украина, там народ наш. Это — не эмоции, это — мое твердое убеждение», — заявил президент Беларуси.

Напомним, в этом же интервью Лукашенко поддержал российский статус Крыма.