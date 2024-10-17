Податкова служба: У вересні до бюджету надійшло 13,4 млрд грн акцизного податку

У вересні до загального фонду державного бюджету надійшло 13,4 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених товарів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна податкова служба.
"У вересні 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) у сумі 13,4 млрд грн", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що це становить 101,7% показника доходів, доведеного Міністерством фінансів України, та на 0,36 млрд грн, або на 2,7% перевищує надходження вересня минулого року.
За даними ДПС, виконання показників досягнуто за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів - на 1,1 млрд грн (111,8% від завдання) та електроенергії - на 0,14 млрд грн (125% від завдання).
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