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Податкова служба: У вересні до бюджету надійшло 13,4 млрд грн акцизного податку

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У вересні до загального фонду державного бюджету надійшло 13,4 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених товарів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна податкова служба.

"У вересні 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) у сумі 13,4 млрд грн", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що це становить 101,7% показника доходів, доведеного Міністерством фінансів України, та на 0,36 млрд грн, або на 2,7% перевищує надходження вересня минулого року.

За даними ДПС, виконання показників досягнуто за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів - на 1,1 млрд грн (111,8% від завдання) та електроенергії - на 0,14 млрд грн (125% від завдання).

ДПС, податкова служба
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