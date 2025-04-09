ДПС: У березні середньоденна сума виторгів, проведених через РРО, досягла рекордного значення

Державна податкова служба (ДПС) України повідомила про чергове зростання рівня фіскалізації в країні. У березні 2025 року середньоденна сума виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій (РРО), досягла рекордного значення – 14,6 мільярда гривень.
Про це повідомляє пресслужба ДПС.
Цей показник є найвищим за весь час спостережень. Порівняно з березнем 2024 року середньоденна сума виторгів зросла на 31%, а відносно січня 2025 року – на 15%.
Важливо відзначити, що середньоденний обсяг виторгів у березні поточного року навіть перевищив показник грудня 2024 року (14,4 млрд гривень), який традиційно є найприбутковішим місяцем у році через святкові розпродажі.
Також повідомляється, що зростає і кількість фіскальних чеків. У березні 2025 року середньоденна кількість чеків склала 27,6 мільйона штук, що на 10% більше, ніж у січні 2025 року (25,2 млн шт) та на 3% більше, ніж у лютому (26,8 млн шт).
У ДПС підкреслюють, що позитивна динаміка зростання середньоденних сум виторгів та кількості чеків, яка спостерігається останніми місяцями, свідчить про відповідальне ставлення платників податків до процесу фіскалізації та дотримання податкового законодавства.
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