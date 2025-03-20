ДПС: У лютому відбулося пожвавлення економічної активності в Україні

Після прогнозованого зниження обсягів реалізації у січні 2025 року, який щороку спостерігається після пікового грудневого сезону, у лютому відбулося пожвавлення економічної активності. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби (ДПС).

Середньоденний виторг у лютому зріс на 10% порівняно з січнем – з 12,7 млрд грн до 14 млрд грн. Загальна кількість чеків за два місяці становила 1,533 млрд, що свідчить про зростання купівельної активності.

Одним із найдинамічніших сегментів став паливний ринок, де спостерігається стабільне збільшення обсягів реалізації. У лютому через РРО було реалізовано 19,69 млн літрів пального, що на 9,3% більше ніж у січні (18,01 млн літрів). Загальна вартість проданого пального за два місяці 2025 року перевищила 56,9 млрд грн.

Такі показники можуть свідчити про збільшення споживання пального бізнесом та населенням, а також детінізації ринку, що є індикатором економічного пожвавлення та сумлінної конкуренції, зазначають у ДПС.

Сегменти алкоголю та тютюну показують стабільний приріст. Продаж алкогольних напоїв у лютому збільшився на 1,9%, досягнувши 393,5 млн грн (проти 386,1 млн грн у січні). В Україні діє понад 100 000 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкоголем.

Реалізація тютюнових виробів зросла на 2,7%, піднявшись із 334,8 млн грн у січні до 343,7 млн грн у лютому. Загальний виторг від продажу тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет уже перевищив 20 млрд грн. Кількість ліцензій на торгівлю тютюновими виробами та електронними цигарками становить понад 75 000.

Загальний виторг від продажу побутової техніки за два місяці 2025 року склав 31,12 млрд грн. У січні виторг досяг 16,2 млрд грн, у лютому – 14,92 млрд грн.

Гральний бізнес також показує значні фінансові обороти. Загальний виторг від грального бізнесу перевищив 8,49 млрд грн. У січні сума становила 4,39 млрд грн, у лютому – 4,09 млрд грн.

"Спостерігається позитивна динаміка у багатьох секторах, що свідчить про стійкість економіки навіть в умовах воєнного часу", – резюмують у ДПС.