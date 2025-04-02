Податкова: В Е-кабінеті доступні нові форми податкових декларацій для платників єдиного податку

З 1 квітня 2025 року в Е-кабінеті доступні нові форми податкових декларацій для платників єдиного податку. Понад 1,5 мільйона підприємців на спрощеній системі оподаткування вже подають звіти в електронній формі.

Про це повідомляє Державна податкова служба (ДПС).

"Податкові декларації платників єдиного податку для бізнесу (ідентифікатори форм F0103407, J/F0103309) за новими формами доступні в Електронному кабінеті платника податків", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що нові форми декларації містять розділ щодо визначення податкових зобов’язань по військовому збору, та просять платників бути уважними при подачі звітності.

У ДПС нагадують, що податкову декларацію платника єдиного податку 1-3 груп підприємці можуть подати через Електронний кабінет та мобільний застосунок "Моя податкова", який розміщено на цифрових платформах AppStore або GooglePlay.