ДПС: У 2025 році платники податків отримали 239 тисяч електронних довідок про стан їхніх розрахунків з бюджетом

У 2025 році Державна податкова служба (ДПС) надала платникам 239 тисяч електронних довідок про стан їхніх розрахунків з бюджетом на їхні запити.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Вказується, що платники податків можуть звірити розрахунки та отримати підтверджуючі документи онлайн через Електронний кабінет, без необхідності візиту до податкової.
У меню "Стан розрахунків з бюджетом" платники мають доступ до особових рахунків зі сплати податків, зборів та інших платежів. Також доступна функція здійснення сплати податків, зборів, платежів та єдиного внеску через будь-яку із запропонованих платіжних систем та/або методів сплати.
Витяг про стан розрахунків можна:
Запит для проведення звірки надсилається до контролюючого органу за місцем реєстрації, а інформація формується за всіма регіонами (територіальними громадами, до яких сплачуються податки, збори та платежі).
Яку інформацію надає мобільний додаток "Моя податкова":
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