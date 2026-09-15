ВС поставив крапку у семирічної справі щодо премій Коболева

Верховний суд 10 вересня задовольнив касаційну скаргу Державної аудиторської служби України у справі щодо премії колишньому голові правління "Нафтогазу" Андрію Коболєву.

Про це повідомила пресслужба Держаудитслужби.

"Верховний Суд ухвалив остаточне рішення у справі про нарахування премії колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву. Судові процеси тривали 7 років", – йдеться в заяві про задоволення касаційної скарги, метою якої є перевірка законності судових рішень та правильності застосування закону.

Під час ревізії діяльності "Нафтогазу" за період із квітня 2017 року до вересня 2018 року Держаудитслужба встановила факти завдання суттєвих збитків державі. Ключовим порушенням аудитори зафіксували тоді виплати премії на той час голові правління компанії Андрію Коболєву на суму понад 228 млн грн.

Також було виявлено безпідставне списання дебіторської заборгованості на 11,7 млн грн. Крім того, аудитори встановили низку порушень під час проведення компанією держзакупівель.

"Нафтогаз" оскаржив вимогу Держаудитслужби про усунення виявлених порушень у суді. Та рішеннями Окружного адміністративного суду м. Києва (2019 року) та Шостого апеляційного адміністративного суду (2020 року) у задоволенні позову компанії було відмовлено повністю.

Вже у січні 2023 року Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ексголові правління "Нафтогазу" у привласненні понад 228 млн грн.

Тоді ж Андрій Коболєв подав апеляцію, аргументуючи її тим, що вимога аудиторів зачіпає його права, адже є доказом у кримінальному провадженні проти нього.

У вересні 2024 року Шостий апеляційний адміністративний суд скасував вимогу аудиторів. Однак Держаудитслужба звернулася з касацією.

"10 вересня 2026 року Верховний Суд, ставши на бік держави, задовольнив касаційну скаргу та поставив крапку у розгляді цього питання", – повідомили у відомстві.