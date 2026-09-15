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МОЗ: В Україні понад 100 закладів охорони здоров’я вже виробляють свою електроенергію

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Понад 100 закладів охорони здоров’я у 23 регіонах України вже виробляють електроенергію завдяки сонячним електростанціям, встановленим у межах проєкту "Промінь надії". Загальна потужність СЕС перевищує 9 МВт.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Медичні заклади також оснащені системами накопичення енергії загальною ємністю близько 10 МВт·год. Очікується, що разом ці системи вироблятимуть близько 10 ГВт·год електроенергії щороку.

Власна генерація має допомагати медзакладам працювати під час перебоїв з електропостачанням. Зокрема, електроенергія потрібна для роботи апаратів штучної вентиляції легень, інкубаторів та освітлення операційних, а також для зберігання ліків і запасів крові.

"Власна генерація та системи накопичення дають медичним закладам додаткову можливість працювати безперервно, навіть в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру", – зазначив перший міністр енергетики Денис Шмигаль.

Наразі на різних етапах реалізації перебувають 285 проєктів. Ще 687 закладів охорони здоров’я визначені як пріоритетні для отримання підтримки.

"Разом із партнерами працюємо над тим, аби забезпечити безперервність надання медичної допомоги за будь-яких умов. Система охорони здоров’я має бути готовою до роботи попри атаки, відключення електроенергії та інші надзвичайні ситуації", – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Довідка. Проєкт "Промінь надії" координує Секретаріат Енергетичного Співтовариства. Його реалізують у межах Фонду підтримки енергетики України за участю Європейської комісії, Міністерства енергетики та Міністерства охорони здоров’я України.

МОЗ, електроенергія
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