ДПС пропонує новий механізм відтермінування виконання податкових зобов'язань

Державна податкова служба (ДПС) запропонує на розгляд Верховної Ради новий механізм відтермінування виконання податкових зобов'язань з боку компаній, що постраждали від масованих атак.

Про це заявила т.в.о. голови ДПС Леся Карнаух за підсумками зустрічі керівництва служби та представників бізнесу, присвяченої обговоренню проблем податкового адміністрування в умовах воєнного стану та посилення атак рф на українські підприємства та склади.

Під час зустрічі представники компаній Мотор-Січ та Danon акцентували на проблемах відновлення втрачених первинних документів, особливо на окупованих територіях, що може викликати запитання при майбутніх можливих перевірках від ДПС. У фармацевтичному концерні Bayer запропонували на один рік звільнити від ЄСВ та ПДФО компанії, які пережили влучання в склади та виробництва, та за умови, якщо в компанії не звільнили працівників.

Водночас виробники тютюнових виробів наголосили на проблемах фіксації втрати підакцизних товарів, особливо коли є повторні пошкодження. А представник мережі Comfy закликав державні органи не включати до відкритих реєстрів дані про нове місце розташування товарів. Адже через загрозу ворожих ударів такий облік створює серйозні безпекові ризики та ускладнює оренду приміщень у власників.

За словами Лесі Карнаух, відтермінування від податкових зобов’язань може стати пільговим.

Сьогодні платники податків, нагадала вона, теж можуть відстрочити виконання податкових зобов'язань згідно зі ст. 100 Податкового кодексу. "Платник може скористуватися послугою відстрочення. Проте для нього це платна процедура", – наголосила Карнаух. Згідно з кодексом, суми розстрочених або відстрочених платежів сплачуються під проценти у розмірі 120% річних облікової ставки НБУ, що діє на день прийняття рішення.

Який пільговий періоддля відтермінування пропонує ДПС, наразі не повідомляється. Проте відомо, що новий механізм планують запровадити на весь період воєнного стану. За словами очільниці служби, позиція ДПС щодо змін до перехідних положень Податкового кодексу буде представлена Мінфіну та Верховній Раді вже наступного тижня.

"Ми бачимо це за аналогією, як ми користуємося кредитом у Приватбанку, який дає місячний пільговий період для сплати відсотків по тілу кредиту", – пояснила вона.

Водночас, у цьому питанні важливий баланс і розрахунок, адже сплата податків напряму впливає на надходження до держбюджету і його планування.

Окрім того, починаючи з 15 вересня ДПС почне приймати повідомлення про пошкодження українських підприємств, що постраждали від російських атак.

Підприємства зможуть добровільно подавати інформацію до ДПС про влучання та збитки за спеціальною формою.

"Ми вже форму розробили, сьогодні публічно обговорили. І якщо платників влаштовує, готові з завтрашнього дня ці повідомлення приймати", – пояснила очільниця ДПС.

В ДПС обіцяють обмінюватись даними про пошкодження з іншими органами влади, включно з Фондом відновлення, який анонсував Мінекономіки.

На запуск реєстру пошкоджених підприємств, за словами Карнаух, може піти орієнтовно два тижні, проте час залежатиме від подачі даних від платників податків, які постраждали від влучання. "Щоб електронні сервіси запрацювали, закладаємо два тижні. Оскільки ситуація неординарна, ми вже готові його робити", – наголосила очільниця ДПС.

Найскладніше на етапі, коли підприємство постраждало, є справедлива фіксація збитків, наголосила Леся Карнаух. Бізнес, за її словами, боїться що ДПС піддаватиме сумніву дані про обсяги втраченої продукції. А ДПС хвилюється, що неналежна фіксація призведе до проблем подальшого адміністрування податків та недоотримання коштів у держбюджет.

За її словами, інформація про атаки на компанії та ступінь пошкодження буде врахована при складанні графіку податкових перевірок на 2027 рік.