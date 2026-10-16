У ДПС назвали кількість електронних карток платника податків, яку українці замовили через Дію

Українці через застосунок "Дія" замовили більше 417,3 тисячі електронних карток платника податків. Сервіс дозволяє оформлювати документи без відвідування держустанов.
Про це повідомила Державна податкова служба (ДПС).
Зазначається, що 337,5 тисячі платників отримали е-Картку – електронне підтвердження реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).
Також 79,8 тисячі дітей отримали РНОКПП за допомогою "Дії" – цифровий сервіс доступний для батьків, які оформлюють податковий номер дитині.
Українці, які перебувають за кордоном, можуть скористатися відповідними можливостями через сервіс е-Консул.
Для того, щоб замовити документ потрібно авторизуватися в застосунку "Дія", перейти до розділу "Сервіси", обрати "Податкові послуги" та відкрити послугу "е-Картка платника податків". Далі необхідно підтвердити контактні дані, перевірити заяву й підписати її за допомогою Дія.Підпису.
Завантажити готову картку можна протягом 24 годин.
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