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На Тайване прошел массовый митинг сторонников независимости острова

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Тысячи сторонников независимости Тайваня от КНР вышли в субботу на массовую демонстрацию в Тайбэе. Как сообщило тайваньское Центральное информационное агентство, собравшиеся выступили с призывом о проведении на острове референдума по вопросу самоопределения.

По оценкам организаторов, в демонстрации приняли участие более 50 тыс. человек. Они собрались перед штаб-квартирой правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП).

Манифестанты высказали озабоченность по поводу растущих, по их мнению, угроз со стороны Пекина. Организатором этой крупнейшей за последние годы акции выступило новое политическое движение Formosa Alliance. Созданное в апреле, оно продвигает идею независимости острова и использования названия «Тайвань» без какой-либо привязки к фигурируемой в конституции «Китайской Республике».

«Тайваньская общественность должна выйти и донести свои голоса, сама принять решение, иначе Китай все решит за нас», — заявил пресс-секретарь Альянса Ян Цзунли. По его словам, за последний год КНР усилила угрозы в адрес Тайваня и попытки изолировать его на международной арене.

В текущем году под давлением Пекина Тайбэй лишился сразу трех союзников — с ним разорвали официальные связи Буркина-Фасо, Доминиканская Республика и Сальвадор. Таким образом, число государств, признающих суверенитет Тайваня, в мире сократилось до 17. Это произошло на фоне усиления кампании со стороны материкового Китая по дипломатической изоляции острова, который он считает неотъемлемой частью своей территории.

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Пекин утратил контроль над Тайванем после окончания гражданской войны в 1949 году, но продолжает добиваться конечного воссоединения с островом. С 2008 по 2016 год, в период правления партии Гоминьдан, отношения между сторонами на разных берегах Тайваньского пролива потеплели. Но в них вновь произошел серьезный откат после возвращения в мае 2016 года к власти ДПП во главе с Цай Инвэнь. Она является противницей курса на сближение с КНР, но вместе с тем обещала обеспечивать существующее статус-кво между берегами пролива и не давать повода для провоцирования Пекина.

Тайвань
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