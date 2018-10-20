Трамп доверяет версии Саудовской Аравии о «случайном убийстве» журналиста

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп доверяет версии Саудовской Аравии, что оппозиционный журналист Джамаль Хашогги умер в саудовском консульстве в Стамбуле в результате драки. Об этом он заявил во время посещения военного аэродрома в Аризоне, сообщает The New York Times.
На вопрос, считает ли он объяснения Эр-Рияда вызывающим доверие, Трамп ответил «да». Трамп заметил, что у него есть вопросы к саудовскому принцу Мухаммеду, и назвал убийство журналиста «неприемлемым».
Президент США также коснулся вопроса возможных санкций против Саудовской Аравии, однако выразил надежду, что Конгресс не заблокирует поступления Соединенным Штатам «миллиардов долларов» от продажи оружия саудитам. Прежде чем принимать меры, Трамп хочет сначала поговорить с саудовским наследным принцем.
Решение Трампа принять версию убийства Саудовской Аравии идет в разрез с позицией его спецслужб, которые считают, что Хашогги был убит не случайно во время драки, а спланировано по приказу высокого уровня королевского суда Саудовской Аравии.
Ранее власти Саудовской Аравии признали, что оппозиционный журналист Джамаль Хашогги был убит в саудовском консульстве в Стамбуле, заявив, что тот погиб случайно в результате драки.
Хашогги исчез в консульстве в Стамбуле 2 октября. Турецкие власти утверждали, что саудовские агенты убили и расчленили журналиста. Саудовская Аравия до последнего отрицала факт смерти.
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