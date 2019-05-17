На Тайване официально разрешили однополые браки

Парламент Тайваня одобрил закон, разрешающий однополые браки. Об этом в пятницу сообщает агентство AFP.

Согласно новому закону, тайваньские однополые пары смогут подавать заявки на регистрацию в местном «реестре браков» и официально создавать семьи. В документе прописаны права однополых пар, включая право на наследство.

Закон соответствует решению высшей судебной инстанции Тайваня от 24 мая 2017 года о том, что запрет на однополые браки противоречит конституции.

В последние годы на Тайване развернулись острые дебаты по поводу возможности заключать однополые браки. Сторонники этой идеи в попытке отстоять свои интересы неоднократно подавали соответствующие иски в судебные инстанции. В поддержку нетрадиционных браков высказывалась и глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, представляющая Демократическую прогрессивную партию.